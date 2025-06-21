Как пройдет День памяти и скорби в России в 2025 году: памятные мероприятия

22 июня 1941 года — день начала трагедии, разделивший историю на «до» и «после». Сегодня для всех россиян это День памяти и скорби — очень личная дата, когда в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной, когда мы на секунду останавливаемся и вслушиваемся в эхо той, давно прошедшей войны. Как пройдет Дне памяти и скорби в 2025 году и как можно почтить память погибших — в материале «Газеты.Ru».