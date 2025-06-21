Археологические находки на месте будущего курорта в Приморье относятся к каменному веку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Хронологический диапазон археологических объектов, обнаруженных в Хасанском районе Приморского края, где планируется построить круглогодичный морской курорт, включает находки от нового каменного века до периода освоения территории русскими переселенцами. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта федерального круглогодичного морского курорта “Приморье” в Хасанском муниципальном округе в 2024 году путем археологической разведки действительно была проведена государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. В результате выполненных археологических исследований территории будущего морского курорта установлено наличие нескольких полностью скрытых в земле объектов археологического наследия в широком хронологическом диапазоне от нового каменного века до этнографического времени», — сообщила Щербина.
Она добавила, что проведение археологических полевых работ продолжается. По завершении всех научных изысканий планируется обеспечить сохранность объектов культурного наследия с возможностью их дальнейшего использования, в том числе в научных, культурных и рекреационных целях.
На территории Хасанского муниципального округа Приморского края в бухте Алеут планируется строительство круглогодичного морского курорта «Приморье». Проект реализуется на территории 195 га, его стоимость составляет 30 млрд рублей, в рамках реализации проекта планируется строительство гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров, концерт-холла, термального и спа-комплекса, банного комплекса, спортивного центра. Средней чек поездки составит 17,5 тыс. рублей на человека в день. Срок реализации проекта — 2024−2031 годы. Первая очередь курорта будет введена в 2027 году.
Круглогодичный курорт в бухте Алеут входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» — полномасштабный проект, предусматривающий строительство 10 современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.