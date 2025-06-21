Археологические находки на месте будущего курорта в Приморье относятся к каменному веку

На территории Хасанского муниципального округа Приморского края в бухте Алеут планируется строительство круглогодичного морского курорта «Приморье». Проект реализуется на территории 195 га, его стоимость составляет 30 млрд рублей, в рамках реализации проекта планируется строительство гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. номеров, концерт-холла, термального и спа-комплекса, банного комплекса, спортивного центра. Средней чек поездки составит 17,5 тыс. рублей на человека в день. Срок реализации проекта — 2024−2031 годы. Первая очередь курорта будет введена в 2027 году.