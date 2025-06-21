Путин встретится с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 июня встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.
«Двадцать третьего июня 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины.
Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.