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В Уфе на Затонском мосту перекроют движение транспорта

В Уфе на весь день ограничат движение по Затонскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

22 июня с 9:00 до 21:00 в Уфе на Затонском мосту будут перекрыты крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для грузовых автомобилей, которые направляются в объезд старого Затонского моста. Об этом сообщает Минтранс Башкирии.

Перекрытие будет из-за плановой уборке улично-дорожной сети. Это поможет улучшить состояние дороги и обеспечить безопасность всех участников движения.

Водителям рекомендуется заранее продумать альтернативные пути или воспользоваться общественным транспортом.

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