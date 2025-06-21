В Уфе на Затонском мосту перекроют движение транспорта

22 июня с 9:00 до 21:00 в Уфе на Затонском мосту будут перекрыты крайняя левая полоса нового моста, предназначенная для грузовых автомобилей, которые направляются в объезд старого Затонского моста. Об этом сообщает Минтранс Башкирии.
Перекрытие будет из-за плановой уборке улично-дорожной сети. Это поможет улучшить состояние дороги и обеспечить безопасность всех участников движения.
Водителям рекомендуется заранее продумать альтернативные пути или воспользоваться общественным транспортом.
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