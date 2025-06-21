В трех микрорайонах Перми на следующей неделе отключат горячую воду

Гидравлические испытания теплосетей требуют отключение горячего водоснабжения в квартирах пермяков. На следующей неделе проведут «опрессовки» в микрорайонах Висим, Кислотные дачи и Левшино. Продолжается работа в микрорайонах Закамск, Городские горки и Балатово.
Горячей не будет:
— с 23 по 27 июня 2025 на улицах Кировоградской, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 65а, 67, 69, 71, 71/1, 75, Магистральной, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100 В, 102, 104, 104а, Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, Астраханской, 4, 6, 8, Закамской, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20, Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8, Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, Липатова, 3;
— с 23 июня по 7 июля на улицах Сибирской, 58, 65, 65а, 25-го Октября, 72, 89, 1-й Красноармейской, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46, ул. Горького, 83, 86, Островского, 75, Газеты «Звезда», 56, 58, Коломенской, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59, 2-й Пограничной, 11, Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96, Генерала Доватора, 30, 30а, 36, 38, 40, 42, Колвинской, 10, 18, 20, 22, 23, 26, Можайской, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24, Молдавской, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, ⅘, 6а, 6б, 6 В, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, Ракитной, 11, 13, 16, 17, Ольховской, 2, 4, 6, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 38, пер. Талицком, 4, 6, Уссурийской, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а, Фосфоритной, 5, 7, 8, 12, Генерала Черняховского, 14, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, Щитовой, 5, 7, 9, 11, Веденеева, 100, Суперфосфатной, 6, 8, 20, Памирской, 28, 32а, Социалистической, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 24, 24а, 26, 28, Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17, Томской, 30, 32, 34, 41, Кавказской, 24а, 24б, 26, КИМ, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 41, 44, 46, Барбюса, 27, 45, 47, 51, 53, Хрустальной, 13, 13а, 15, 17, Уральской, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 67, Чехова, 2, 4, 6, 8, Грачева, 10, 12, 12а, 12д, 12з, 12к, 12с, 19, 25, Лифанова, 41, Ивановской, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 32а, Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, Свободы, 13, 15, 15б, 21, 21а, Борчаниновской, 28, Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 71, Зенкова, 4, 4а, 6, 8, Красногвардейской, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 42, Лузенина, 12, Республиканской, 12, 58;
— с 24 июня по 8 июля на ул. Промышленной, 110, 11, 113;
— с 25 июня по 9 июля на улицах Рабочей, 1, 3, 3а, 3б, 5, Академика Вавилова, 4, ш. Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114, Стахановской, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б, Снайперов, 1, 1а, 3, 8, Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16, Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 17, 17а, 27, Советской Армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27 В, 27 г, 29, Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а, Кавалерийской, 15, 17;
— с 27 июня по 11 июля на ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132, ш. Космонавтов, 160, 162, 164б, 164 В, 166, 166а, 166б, 166 В, 166 г, 194, 194а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209.
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды не возобновилась, то необходимо сообщить в обслуживающую дом организацию.
В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» пояснили, сроки ремонтов могут корректироваться. В ходе гидравлических испытаний поиск места каждого повреждения требует большого количества времени. Для доступа к коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами.
Индустриальный район Перми 21 июня ждет масштабное отключение воды на сутки, Водоснабжение прекратят в десятки домов для включения обновленного водовода.