С 1 июля 2025 года газ в Ростовской области изменятся тарифы на газ

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится оплата за газ. Эту информацию подтверждают в донском правительстве и Региональной службе по тарифам.
Суммы для потребителей будут отличаться в зависимости от способа использования топлива:
— приготовление пищи и нагрев воды с помощью газовой плиты — 9,15 рубля за кубометр;
— нагрев воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,15 рубля за кубометр;
— приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите и нагрев воды с помощью водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,02 рубля за кубометр;
— отопление с использованием газа на другие цели (кроме отопления или выработки электроэнергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования) — 8866 рублей за 1000 кубометров;
— отопление или выработка электроэнергии с использованием котельных всех типов — 8866 рублей за 1000 кубометров;
Добавим, также с 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится стоимость электричества. Ранее тарифы за ЖКУ в регионе индексировались с 1 июля 2024 года.
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