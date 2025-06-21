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С 1 июля 2025 года газ в Ростовской области изменятся тарифы на газ

Жителям Ростовской области напомнили о новых тарифах на газ с начала июля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится оплата за газ. Эту информацию подтверждают в донском правительстве и Региональной службе по тарифам.

Суммы для потребителей будут отличаться в зависимости от способа использования топлива:

— приготовление пищи и нагрев воды с помощью газовой плиты — 9,15 рубля за кубометр;

— нагрев воды газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,15 рубля за кубометр;

— приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите и нагрев воды с помощью водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 9,02 рубля за кубометр;

— отопление с использованием газа на другие цели (кроме отопления или выработки электроэнергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования) — 8866 рублей за 1000 кубометров;

— отопление или выработка электроэнергии с использованием котельных всех типов — 8866 рублей за 1000 кубометров;

Добавим, также с 1 июля 2025 года в Ростовской области изменится стоимость электричества. Ранее тарифы за ЖКУ в регионе индексировались с 1 июля 2024 года.

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