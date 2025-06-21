Умерла актриса из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Валентина Талызина, судьба которой связана с Беларусью

— Я, кстати, войну помню, — рассказывала она в интервью «Комсомолке». — Мы жили у поляков в Барановичах и слышали Гитлера по радио. Рвались бомбы. Папа меня взял из детского сада 22 июня ровно в 12.00. А через час детсад был разбомблен. Немцы сильно наступали, железнодорожный узел был уже разбомблен, папа куда-то исчез. Кого-то там спасал. Сказал, что уходили по крышам вагонов. Мама пришла к этим полякам и говорит: «Я остаюсь. Что вам, то и мне будет». Поляки к ней хорошо относились и сказали: «Нет, нам с вами будет разное. Уезжайте».