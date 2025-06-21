Умерла актриса из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Валентина Талызина, судьба которой связана с Беларусью

21 июня 2025 года на 91-м году жизни умерла народная артистка России Валентина Талызина. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России».
За долгую творческую карьеру Талызина сыграла более сорока центральных и главных ролей в Театре имени Моссовета, а также около ста ролей в кино и телефильмах. До самого последнего времени Валентина Илларионовна оставалась ведущей актрисой театра.
Кстати, 90-летие Валентина Талызина отметила 22 января 2025 года на сцене, играя роль Графини в спектакле «Волки и овцы».
Напомним, что родилась Валентина Талызина 22 января 1935 года в Омске. Еще до войны она вместе с родителями переехала в белорусский город Барановичи, что в Брестской области.
— Я, кстати, войну помню, — рассказывала она в интервью «Комсомолке». — Мы жили у поляков в Барановичах и слышали Гитлера по радио. Рвались бомбы. Папа меня взял из детского сада 22 июня ровно в 12.00. А через час детсад был разбомблен. Немцы сильно наступали, железнодорожный узел был уже разбомблен, папа куда-то исчез. Кого-то там спасал. Сказал, что уходили по крышам вагонов. Мама пришла к этим полякам и говорит: «Я остаюсь. Что вам, то и мне будет». Поляки к ней хорошо относились и сказали: «Нет, нам с вами будет разное. Уезжайте».
Валентина рассказывала, что месяц она с мамой добиралась до Омска. После окончания школы училась в Омском сельхозинституте. Но через два года, не закончив обучение, поступила в ГИТИС, который закончила в 1958 году. И с того же года служила в Театре имени Моссовета.
Уже став востребованной актрисой, Валентина Талызина снималась в Беларуси. Так она сыграла роль в фильме 1982-го года «Культпоход в театр» режиссера Валерия Рубинчика.
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