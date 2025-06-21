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Памятник советским пограничникам открыли в Брестской крепости

БРЕСТ, 21 июн — Sputnik. Скульптурную композицию «Советским пограничникам посвящается» официально открыли в Брестской крепости, передает корреспондент Sputnik.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: Sputnik.by

Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым 16 мая от руководителя военного ведомства РФ поступило предложение о передаче на безвозмездной основе белорусской стороне скульптурной композиции воинам-пограничникам для установки в Бресте.

Глава государства поддержал инициативу и принял решение установить памятный знак воинам пограничникам ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Скульптура была разработана в московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

В церемонии открытия приняли участие глава Администрации президента Дмитрий Крутой, председатель ГПК Константин Молостов, помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и другие высокопоставленные лица.

Дань памяти и уважения

Один из авторов памятника, Алексей Чебаненко, заявил журналистам, что идея мемориала — увековечить подвиг пограничников, бойцов Брестской крепости, которые первыми приняли удар фашистской Германии в июне 1941-го.

И вот как раз здесь, в этом памятнике показан момент восстановления советской границы в 1944 году. Именно этот момент мы и хотели увековечить. Это ретроспектива и одновременно дань памяти и уважения погибшим, принявшим здесь первые бои. Момент освобождения Брестской крепости, Беларуси и всего Советского Союза.

сказал он

Памятник выполнен из бронзы, отлит в Москве на Студии военных художников имени Грекова. Работа над ним заняла у российских скульпторов около пяти месяцев.

Брестская крепость приняла на себя удар немецких оккупантов в ночь на 22 июня 1941 года, в составе гарнизона были и подразделения пограничников. Цитадель над Бугом защищали в том числе белорусы, русские, осетины, украинцы, узбеки, татары, калмыки, грузины и чеченцы. Всего среди защитников крепости были представители тридцати национальностей.

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