Памятник советским пограничникам открыли в Брестской крепости

И вот как раз здесь, в этом памятнике показан момент восстановления советской границы в 1944 году. Именно этот момент мы и хотели увековечить. Это ретроспектива и одновременно дань памяти и уважения погибшим, принявшим здесь первые бои. Момент освобождения Брестской крепости, Беларуси и всего Советского Союза.