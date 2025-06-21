В Перми 22 июня вспомнят начало Великой Отечественной войны

Мемориальная акция «Свеча Памяти» состоится в амфитеатре на набережной Камы. Участники акции выложат из свечей «Огненную картину войны» и огненную надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ». Ее проведут в рамках проекта «Историческая память», чтобы почтить память 27 миллионов погибших в годы войны соотечественников.