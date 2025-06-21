В Перми 22 июня вспомнят начало Великой Отечественной войны

В Перми 22 июня состоятся несколько памятных мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби состоится церемония возложения цветов и мемориальная акция «Свеча Памяти».
В церемонии возложения цветов примут участие официальные лица, представители органов власти, военные, общественные и патриотические организации Пермского края. Ее проведут в 12:00 на Егошихинском кладбище Перми у мемориала «Скорбящая».
Мемориальная акция «Свеча Памяти» состоится в амфитеатре на набережной Камы. Участники акции выложат из свечей «Огненную картину войны» и огненную надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ». Ее проведут в рамках проекта «Историческая память», чтобы почтить память 27 миллионов погибших в годы войны соотечественников.
«Огненная картина войны» станет символом солдатской каски, спасшей жизни сотням тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В годы войны металлургический завод в Лысьве отправил на фронт более 10 млн касок.
В День памяти и скорби телебашня в Перми включит особую подсветку. Главную телебашню Пермского края 22 июня окрасят цвета Вечного огня.