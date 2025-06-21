В Таганроге создадут Книгу Памяти о погибших участниках СВО

В Таганроге приняли решение о создании Книги Памяти, посвященной погибшим участникам специальной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— С инициативой ко мне обращались общественные организации города. Подписала распоряжение об утверждении рабочей группы, которая займется разработкой формата, содержания и порядка наполнения Книги Памяти, — сообщила Светлана Камбулова.
Уникальное издание — возможность выразить глубокую признательность тем, кто сражался и продолжает сражаться с врагом.
— Это памятник каждому солдату, чей подвиг мы обязаны помнить. Это важный шаг в сохранении исторической памяти и укреплении патриотических традиций, — подчеркнула Светлана Камбулова.
В Книгу Памяти планируют включить информацию о погибших таганрожцах, которую расскажут их близкие. Речь идет об электронном издании. Публикация планируется на сайте городской администрации, в разделе «Таганрог — Город Воинской Славы».
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