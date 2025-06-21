«В зале хлюпали носом все»: Житинкин рассказал о таланте и характере Талызиной

— Со спектаклем «Двое из большой дороги» мы объездили полмира. Это спектакль на двоих с Борисом Щербаковым. И вы знаете, она просто влюбилась в своего партнера, хотя они играли аферистов, но там по сюжету есть любовь. Так вот Талызина потрясающий партнер. Если она любит партнера, спектакль катится. Мы его долго-долго-долго играли, — признался Андрей Житинкин.