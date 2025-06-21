«В зале хлюпали носом все»: Житинкин рассказал о таланте и характере Талызиной

На 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Талызина. Режиссер-постановщик и народный артист РФ Андрей Житинкин поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о совместной работе с актрисой.
По его словам, новость о смерти Валентины Талызиной была особенно тяжелой, поскольку еще в январе вся труппа отмечала ее 90-летие. Тогда актриса выходила на сцену, исполняя главную роль, а зрители встречали ее стоя. Житинкин напомнил, что Талызина была старейшей актрисой Театра имени Моссовета, где проработала 70 лет, и считалась одной из настоящих учениц режиссера Юрия Завадского.
Житинкин отметил, что Валентина Илларионовна начинала карьеру с великими артистами старой школы — среди ее партнеров были Ростислав Плятт и Фаина Раневская. В их совместной работе над спектаклем «Внезапно прошлым летом» Талызина исполняла роль матери, потерявшей сына, и, по словам коллеги, ее игра вызывала сильные эмоции у зрителей.
— И она так играла, что в зале хлюпали носом все. Вот тема матери, материнства для нее была святая. И неважно, что пьеса американская. Она играла, конечно, про себя, — добавил режиссер.
Он подчеркнул, что артистка всегда всю душу вкладывала в роль.
— Со спектаклем «Двое из большой дороги» мы объездили полмира. Это спектакль на двоих с Борисом Щербаковым. И вы знаете, она просто влюбилась в своего партнера, хотя они играли аферистов, но там по сюжету есть любовь. Так вот Талызина потрясающий партнер. Если она любит партнера, спектакль катится. Мы его долго-долго-долго играли, — признался Андрей Житинкин.
Он добавил, что Талызина отличалась преданностью друзьям — несмотря на непростой характер, если она привязывалась к человеку, то навсегда.
— Я помню, в Америке Борис случайно захлопнулся в номере в отеле. Так она вызвала и полицейских, и пожарных, и скорую, чтобы взломали дверь. Она волновалась, не стало ли Щербакову плохо. Вот эти поступки говорят о ней лучше всяких каких-то слов. Поэтому будет страшно ее не хватать, — вспоминает артист.
По словам постановщика, Валентина Талызина всегда болела душой за театр, открыто говорила о проблемах и никогда не лицемерила, за что ее ценили.
«Вечерняя Москва» рассказала о творческом пути заслуженной артистки России Валентины Талызиной.