Стоимость проезда из Иркутска в Маркова вырастет с 1 июля

«Жители микрорайона Березовый обеспокоены повышением тарифа на проезд в общественном транспорте по маршрутам автобусов № 455 и 456. Перевозчик уведомил пассажиров о том, что с 1 июля стоимость возрастает на 15 рублей и составит 60 рублей за поездку днём и 65 рублей после 20:00», — написал депутат.