Стоимость проезда из Иркутска в Маркова вырастет с 1 июля

С 1 июля вырастет стоимость проезда из микрорайона Березового в поселке Маркова до Иркутска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания области Иркутской области Антон Малышев.
«Жители микрорайона Березовый обеспокоены повышением тарифа на проезд в общественном транспорте по маршрутам автобусов № 455 и 456. Перевозчик уведомил пассажиров о том, что с 1 июля стоимость возрастает на 15 рублей и составит 60 рублей за поездку днём и 65 рублей после 20:00», — написал депутат.
Жители обратились к депутату с просьбой разобраться в ситуации, чтобы не повышали оплату за проезд. Перевозчика вызвали в областное министерство транспорта, где обсудят вопрос о повышение стоимости проезда. Встреча пройдёт на следующей неделе.