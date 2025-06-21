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Стоимость проезда из Иркутска в Маркова вырастет с 1 июля

Жители микрорайона Березовый обеспокоены повышением тарифа на автобусах 455 и 456.

С 1 июля вырастет стоимость проезда из микрорайона Березового в поселке Маркова до Иркутска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания области Иркутской области Антон Малышев.

«Жители микрорайона Березовый обеспокоены повышением тарифа на проезд в общественном транспорте по маршрутам автобусов № 455 и 456. Перевозчик уведомил пассажиров о том, что с 1 июля стоимость возрастает на 15 рублей и составит 60 рублей за поездку днём и 65 рублей после 20:00», — написал депутат.

Жители обратились к депутату с просьбой разобраться в ситуации, чтобы не повышали оплату за проезд. Перевозчика вызвали в областное министерство транспорта, где обсудят вопрос о повышение стоимости проезда. Встреча пройдёт на следующей неделе.