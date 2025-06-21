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В Самаре 21 июня стартовала конференция «Ерошевские чтения» для глазных хирургов

Международная офтальмологическая конференция «Ерошевские чтения» в Самаре вышла на новый уровень.

Международная офтальмологическая конференция «Ерошевские чтения» в Самаре вышла на новый уровень. Впервые мероприятие проходит в формате, объединяющем участников из разных стран (16+).

На площадке собрались врачи и учёные из России, Узбекистана, Израиля, Индии и других государств. Ещё больше специалистов следят за событием дистанционно — тысячи офтальмологов подключились к онлайн-трансляции. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.

Особое внимание привлек новейший портативный лазерный комплекс, представленный всего несколько недель назад. Устройство, помещающееся в чемодан, работает автономно и позволяет проводить сложнейшие операции по лечению глаукомы и патологий сетчатки даже в отдалённых регионах — без доступа к электросети.

«Ерошевские чтения», начавшие свою историю ещё в 1992 году и изначально проводившиеся раз в пять лет, теперь стали ежегодным событием.

Сегодня это не просто научная встреча, а крупнейшая площадка для обмена знаниями, демонстрации технологий и развития международного сотрудничества в сфере глазной медицины.

Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успей поучаствовать!