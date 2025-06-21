В Самаре 21 июня стартовала конференция «Ерошевские чтения» для глазных хирургов

На площадке собрались врачи и учёные из России, Узбекистана, Израиля, Индии и других государств. Ещё больше специалистов следят за событием дистанционно — тысячи офтальмологов подключились к онлайн-трансляции. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.