«Ушла из жизни актриса исключительного таланта. Созданные ею художественные образы покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Творчество Валентины Илларионовны на театральной сцене и в кинематографе вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.