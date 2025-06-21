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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА Новости

«Ушла из жизни актриса исключительного таланта. Созданные ею художественные образы покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Творчество Валентины Илларионовны на театральной сцене и в кинематографе вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

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