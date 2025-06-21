В Красноярске из женской колонии выпустили пятерых утят

В мае на территорию колонии прилетела пара уток — селезень и утка, которые обосновались недалеко от Дома ребенка. Сотрудники колонии взяли их под опеку и создали все необходимые условия для выведения потомства. 12 июня на свет появились пять утят, быстро ставших любимцами всего коллектива.