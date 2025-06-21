В Красноярске из женской колонии выпустили пятерых утят

В женской исправительной колонии Красноярска на свободу вышли пять утят, которые появились на свет в условиях учреждения.
В мае на территорию колонии прилетела пара уток — селезень и утка, которые обосновались недалеко от Дома ребенка. Сотрудники колонии взяли их под опеку и создали все необходимые условия для выведения потомства. 12 июня на свет появились пять утят, быстро ставших любимцами всего коллектива.
Сотрудники колонии заботились о новорожденных, однако вскоре настало время отпустить их на волю.
«Это было непростое решение, но понимание важности свободы и естественной среды обитания для птиц перевесило наши чувства», — рассказали работники учреждения.
Утят вместе с мамой доставили к реке Енисей, где они были отпущены в свободное плавание.