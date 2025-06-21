По словам Боли, процедура переименования Кишиневского международного аэропорта в «Международный аэропорт Евгения Доги» была официально инициирована руководимым им ведомством.
Это символический и глубокий жест признания универсальной ценности творения мастера Евгения Доги, композитора, который вывел нашу музыку и культуру за пределы страны, затронув души миллионов людей во всем мире.
Министерство решительно поддержало идею переименования аэропорта, которое, по мнению ведомства, подтверждает приверженность продвижению и сохранению культурного наследия Молдовы.
Евгений Дога — это не просто имя, это символ утонченности и подлинного молдавского духа.
Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе третьего июня на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.