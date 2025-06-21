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Аэропорту Кишинева будет присвоено имя композитора Евгения Доги

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Международному аэропорту Кишинева будет присвоено имя композитора Евгения Доги. Об этом официально заявил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития вице-премьер Владимир Боля на церемонии открытия фестиваля DescOperă в присутствии министра культуры Серджиу Продана.

Источник: Sputnik.md

По словам Боли, процедура переименования Кишиневского международного аэропорта в «Международный аэропорт Евгения Доги» была официально инициирована руководимым им ведомством.

Это символический и глубокий жест признания универсальной ценности творения мастера Евгения Доги, композитора, который вывел нашу музыку и культуру за пределы страны, затронув души миллионов людей во всем мире.

отметили в связи с этим в Минкульте

Министерство решительно поддержало идею переименования аэропорта, которое, по мнению ведомства, подтверждает приверженность продвижению и сохранению культурного наследия Молдовы.

Евгений Дога — это не просто имя, это символ утонченности и подлинного молдавского духа.

подчеркнули в министерстве

Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе третьего июня на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.