Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры

«Но надо понимать…, что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка — хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем», — подчеркнул Шапша.