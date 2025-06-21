Глава Калужской области объяснил, почему молодежи не стоит идти в курьеры

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Некоторые выпускники вузов предпочитают работу курьера занятости на производстве, но такая «карьера» коротка и ненадежна — квалификация утрачивается, пенсию не заработаешь, заявил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Говоря о кадровых проблемах в стране и их решениях, Шапша отметил необходимость «сопровождения молодых людей от школы через профориентацию в образовательные учреждения и дальше трудоустройство их по специальности».
«Не секрет, что есть такая проблема, когда люди заканчивают, в том числе, бюджетные места в институтах, но потом пропадают, идут курьеры куда угодно, только не на производство, не в реальный сектор. По разным причинам, и не всегда они упираются в заработную плату… Тут вопросы и воспитания», — сказал губернатор.
«Но надо понимать…, что судьба курьера очень короткая и очень ненадежная. Как подработка — хорошо, но когда ты подрабатываешь год, два, три, а потом кем ты будешь? Квалификация твоя утеряется, пенсию ты не заработаешь. Большая проблема. Большая проблема для тех, кто делает такой выбор и не думает о будущем», — подчеркнул Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.