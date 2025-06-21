В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов

«По состоянию на март-апрель прошлого года на территории Вологодской области было сделано 420 абортов. За май на территории Вологодской области было сделано в прошлом году 138 абортов. В этом году за март-апрель сделано всего 32, а за май — всего 9. И мы констатируем статистику сокращения на 93% и намерены каждый месяц последовательно сокращать количество абортов в регионе», — подчеркнул Филимонов.