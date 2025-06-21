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Более 100 млрд рублей инвестируют в модернизацию трассы М-4

Участок трассы М-4 в Ростовской области модернизируют за 100 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 млрд рублей инвестируют в модернизацию трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом донской глава Юрий Слюсарь рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».

— С «Росавтодором» мы обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Уже начата реализация капиталоемкого проекта модернизации и расширения федеральной трассы М-4 «Дон». На 100-километровом участке вместо четырех полос будет шесть, — сообщил Юрий Слюсарь.

После масштабного обновления передвижение по проезжей части станет более комфортным и быстрым.

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