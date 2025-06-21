Более 100 млрд рублей инвестируют в модернизацию трассы М-4

— С «Росавтодором» мы обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Уже начата реализация капиталоемкого проекта модернизации и расширения федеральной трассы М-4 «Дон». На 100-километровом участке вместо четырех полос будет шесть, — сообщил Юрий Слюсарь.