Более 100 млрд рублей инвестируют в модернизацию трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом донской глава Юрий Слюсарь рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».
— С «Росавтодором» мы обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Уже начата реализация капиталоемкого проекта модернизации и расширения федеральной трассы М-4 «Дон». На 100-километровом участке вместо четырех полос будет шесть, — сообщил Юрий Слюсарь.
После масштабного обновления передвижение по проезжей части станет более комфортным и быстрым.
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