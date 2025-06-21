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Носков хочет увидеться с жителями Самарского района, на встречу попадут не все

В четверг, 26 июня, глава Самары Иван Носков хотел бы принять участие в рабочей встрече с жителями Самарского района.

В четверг, 26 июня, глава Самары Иван Носков хотел бы принять участие в рабочей встрече с жителями Самарского района.

Сообщили об этом в администрации города, где, как водится, знают всё наперёд, даже то, чего ещё не случилось.

Желающим посетить мероприятие требуется заранее зарегистрироваться. Потому что помещение нашлось не самое вместительное. А желающих, как назло, может быть больше, чем мест.

Входить туда самарцам предстоит строго по спискам, чтобы не затесался случайный гражданин и не занял место общественника или активиста.

Утешает только то, что итоги этой, практически кулуарной, встречи утаить всё равно не удастся. Сам же городской голова и не удержится — расскажет, как на духу.

Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успей поучаствовать!