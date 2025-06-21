Жители Башкирии заметили медведицу с медвежатами, которые гуляли по городу

В Башкирии заметили медведицу с медвежатами. Прогулка животных привлекла внимание местных жителей в Межгорье. Лесные исследователи, похоже, решили устроить свой собственный тур по городским просторам, с интересом оценивая местную инфраструктуру и архитектурные достопримечательности. Медведи, уверенно шагая по асфальтированной дороге, выглядели так, будто они пришли на экскурсию.