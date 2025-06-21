Эксперт рассказала, как в Минске формируют 10-е классы, и кого в них зачисляют

Гимназии отличаются от школ тем, что формируют только профильные 10-е классы. Базовых у них нет. А вот отбора в 10-е базовые классы нет. Уточняется, что ребенка примут по желанию, но с учетом утвержденных контрольных цифр приема. Кстати, если абитуриент не попадает в свою школу, то может претендовать на поступление в другую.