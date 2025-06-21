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Эксперт рассказала, как в Минске формируют 10-е классы, и кого в них зачисляют

В Минске рассказали, как формируют 10-е классы, и кого в них зачисляют.

Источник: Комсомольская правда

Как формируют в столичных школах 10-е классы, агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

Сообщается, что десятые классы могут быть базовыми и профильными (в том числе профессиональной направленности), и их сеть должна быть распределена по территории района равномерно.

В профильные классы существует конкурсный отбор. В нем могут участвовать ребята со средним баллом не ниже 7. Ольга Смирнова сказала, что ажиотажа при поступлении нет, но небольшой конкурс присутствует почти во всех школах и гимназиях с профильными классами.

Гимназии отличаются от школ тем, что формируют только профильные 10-е классы. Базовых у них нет. А вот отбора в 10-е базовые классы нет. Уточняется, что ребенка примут по желанию, но с учетом утвержденных контрольных цифр приема. Кстати, если абитуриент не попадает в свою школу, то может претендовать на поступление в другую.

Подсчитано, что в новом учебном году в 10-е классы планируют принять около 12 тысяч ребят. Будет открыто 473 10-х класса, из них примерно 70% — профильные.

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