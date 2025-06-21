В Перми продолжается фестиваль «Наше лето»

Фестиваль «Наше лето» — победитель городского конкурса социально значимых проектов. Мероприятия проекта рассчитаны на весь летний сезон.
Площадкой фестиваля стало социокультурное пространство «АРТ-дворик» в ДК имени Пушкина. Здесь работают арт-гостиная, танцплощадка, летняя школа творчества для детей и взрослых. На игровой площадке пройдет летний семейный чемпионат «Что? Где? Когда?» на свежем воздухе.
Предусмотрены показы документального и игрового кино. Так, 22 июня в 20:00 можно посмотреть фильм «Командир», 24 и 29 июня, 1 июля в это же время состоятся показы проекта «Уличное кино». Также в программе мастер-классы, концерты, народное караоке. Все мероприятия бесплатные.