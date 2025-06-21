В Перми продолжается фестиваль «Наше лето»

Предусмотрены показы документального и игрового кино. Так, 22 июня в 20:00 можно посмотреть фильм «Командир», 24 и 29 июня, 1 июля в это же время состоятся показы проекта «Уличное кино». Также в программе мастер-классы, концерты, народное караоке. Все мероприятия бесплатные.