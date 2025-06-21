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Опубликован прогноз магнитных бурь на 22 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

22 июня ожидается малая магнитная буря, мощность которой составит 4 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Буря не отступит долгое время, более того, 24 июня она усилится до 6 баллов. Это сильный шторм.

Геошторм будет малым, но очень продолжительным. Из-за этого у метеозависимых могут появиться следующие симптомы: небольшое головокружение, мигрени и головные боли, перепады давления и апатия, разбитость.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.