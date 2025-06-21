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В Омской области закрывают теплоходный маршрут до Большеречья

Решение принято из-за низкой рентабельности речного сообщения.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года в Омской области прекратит работу теплоходный маршрут «Омск-Большеречье». Утвержденную сеть перевозок скорректируют по причине экономической нецелесообразности — зафиксирован недостаточный трафик. Об этом сообщил портал omsk.rbc.ru.

«Длительное время в пути, вдвое превышающее аналогичный автобусный маршрут, стало ключевым фактором, оттолкнувшим потенциальных пассажиров», — пояснил источник со ссылкой на региональный минтранс.

Высвобождаемые бюджетные средства пойдут на организацию более востребованных транспортных направлений.

Напомним, в текущем году рейсы до рабочего поселка Большеречье запустили в начале мая. Ранее «КП Омск» рассказала о вынужденной посадке самолета, направлявшегося в Сочи.