В Омской области закрывают теплоходный маршрут до Большеречья

С 2026 года в Омской области прекратит работу теплоходный маршрут «Омск-Большеречье». Утвержденную сеть перевозок скорректируют по причине экономической нецелесообразности — зафиксирован недостаточный трафик. Об этом сообщил портал omsk.rbc.ru.
«Длительное время в пути, вдвое превышающее аналогичный автобусный маршрут, стало ключевым фактором, оттолкнувшим потенциальных пассажиров», — пояснил источник со ссылкой на региональный минтранс.
Высвобождаемые бюджетные средства пойдут на организацию более востребованных транспортных направлений.
Напомним, в текущем году рейсы до рабочего поселка Большеречье запустили в начале мая. Ранее «КП Омск» рассказала о вынужденной посадке самолета, направлявшегося в Сочи.