В Омской области закрывают теплоходный маршрут до Большеречья

С 2026 года в Омской области прекратит работу теплоходный маршрут «Омск-Большеречье». Утвержденную сеть перевозок скорректируют по причине экономической нецелесообразности — зафиксирован недостаточный трафик. Об этом сообщил портал omsk.rbc.ru.