В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 3000 уток-крякв

В Пролетарском районе Ростовской области, на берегу Веселовского водохранилища, выпустили 3000 уток-крякв. Пернатых привезли работники охотхозяйства «Аргамак-Р», рассказал глава минприроды региона Михаил Фишкин.
— Воспроизводство животных и их последующее расселение помогает сохранять биоразнообразие региона. Это является одной из наших основных задач, — подчеркнул Михаил Фишкин.
Также накануне в Азовском районе в естественную среду обитания выпустили 100 фазанов.
Добавим, в 2024 году новый дом в дикой природе обрели 7148 уток-крякв, 3000 фазанов, 12 ланей, 72 пятнистых и 23 благородных оленя. При этом с начала 2025 года уже выпустили 19 европейских ланей, 21 пятнистого и 73 благородных оленей.
Подпишись на нас в Telegram.