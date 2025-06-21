Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 3000 уток-крякв

Уток-крякв поселили на Веселовском водохранилище в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области, на берегу Веселовского водохранилища, выпустили 3000 уток-крякв. Пернатых привезли работники охотхозяйства «Аргамак-Р», рассказал глава минприроды региона Михаил Фишкин.

— Воспроизводство животных и их последующее расселение помогает сохранять биоразнообразие региона. Это является одной из наших основных задач, — подчеркнул Михаил Фишкин.

Также накануне в Азовском районе в естественную среду обитания выпустили 100 фазанов.

Добавим, в 2024 году новый дом в дикой природе обрели 7148 уток-крякв, 3000 фазанов, 12 ланей, 72 пятнистых и 23 благородных оленя. При этом с начала 2025 года уже выпустили 19 европейских ланей, 21 пятнистого и 73 благородных оленей.

Подпишись на нас в Telegram.