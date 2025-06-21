В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 3000 уток-крякв

Добавим, в 2024 году новый дом в дикой природе обрели 7148 уток-крякв, 3000 фазанов, 12 ланей, 72 пятнистых и 23 благородных оленя. При этом с начала 2025 года уже выпустили 19 европейских ланей, 21 пятнистого и 73 благородных оленей.