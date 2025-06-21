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Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах

Приемная кампания начинается в более 1,2 тыс вузах и почти в 4 тыс колледжах РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах РФ, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч — по программам среднего профессионального», — заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера.

В свою очередь, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что уже традиционно большая часть бюджетных мест, более 73%, распределена региональным вузам.

«Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% — это направления, связанные с инженерией, современными технологиями — 246 тысяч бюджетных мест», — сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что лидерами по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина, педагогические специальности, общественные науки и другие.

Согласно сообщению, в 2025 году для приема в вузы участников специальной военной операции и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест — это более 50 тысяч мест. Еще 2 тысячи мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов.

Учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей: выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.

Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе «Работа России», интегрированной с системой «Поступление в вуз онлайн».

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