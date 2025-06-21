Чернышенко рассказал о начале приемной кампании в российских вузах

«Приемная кампания начинается в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч — по программам среднего профессионального», — заявил Чернышенко, слова которого приводятся пресс-службой аппарата вице-премьера.