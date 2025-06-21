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Новые электроавтобусы запустят в Алматы

Частным автопарком приобретена партия электрических автобусов марки Skywell, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Акимат Алматы

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, низкопольные электробусы большой вместимости обладают запасом хода в 400 км, бесшумны, оснащены камерами видеонаблюдения, кондиционерами, USB-портами для зарядки, датчиками слежения за водителем и другими современными системами.

Данные автобусы будут курсировать на маршруте № 19 сообщением «ЖК Нуркент — улица Алматинская» с 22 июня этого года. Кроме того, на маршруте будет увеличен плановый выход автобусов с 16 до 18 единиц.

В 2024 году управлением городской мобильности приобретено 600 автобусов на газе, 112 троллейбусов и 100 электробусов, организовано 3 новых городских и 20 пригородных маршрутов. В этом году планируется приобретение дополнительно 600 автобусов на газе, частными перевозчиками запланировано приобретение еще 118 электробусов.

С начала года в Алматы новые электробусы начали курсировать на № 98 маршруте.