Штраф или тюрьма: какие растения и грибы запрещено собирать в лесу

Начался сезон сбора ягод, однако срывать определенные виды растений и грибов нельзя. Это может повлечь за собой уголовную ответственность, напомнил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Какие растения и грибы запрещено собирать в лесу — в материале «Вечерней Москвы».
С приходом лета в Центральной России стартовал грибной сезон. При этом гражданам важно помнить о правилах их сбора.
— Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность, — напомнил Никита Чаплин.
Самое строгое наказание за сбор краснокнижных грибов предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Морошка.
Кустарник с крупными желтоватыми ягодами, растет на болотах. В Красной книге с 1984 года. Особо охраняем из-за сокращения местообитаний и чрезмерного сбора ягод.
Вешенка небродийская.
Редкий вид вешенки с широкими светлыми шляпками, растет на поваленных деревьях лиственных пород. Занесен в Красную книгу с 2010 года. Редкий вид.
Трюфель летний.
Подземный гриб с округлой формой и бугристой поверхностью, обладает приятным ароматом. Обычно встречается в лиственных лесах. Находится в Красной книге с 2023 года.
Шишкогриб хлопьеножковый.
Гриб с чешуйчатой шляпкой и хлопьевидной структурой ножки встречается в смешанных лесах. Занесен в Красную книгу с 2023 года. Редкий и уязвимый вид из-за изменения лесных экосистем.
Клюква мелкоплодная.
Низкорослый кустарник с мелкими красными ягодами, растет на влажных и болотистых участках. Ягоды имеют кислый вкус. В Красной книге с 2008 года.
КСТАТИ.
Федеральное законодательство разрешает собирать недревесные ресурсы, такие как грибы и ягоды, исключительно для собственных нужд. Регионы, в свою очередь, вправе устанавливать дополнительные ограничения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Глазков, биолог, кандидат биологических наук:
— Дожди будут стимулировать плодоношение. В этом году будет много грибов. Все зависит от прогноза. Грибам нужны влага и температура от 20 градусов, а лучше — 25. Если будут дожди и тепло, грибы будут.
Летом многие начинают стремиться к более здоровому образу жизни и меняют свой рацион, чтобы сбросить лишние килограммы. В этот период можно разнообразить питание свежими овощами и фруктами, исключить тяжелую пищу. Какие продукты полезны для похудения летом, а от каких лучше отказаться — в материале «Вечерней Москвы».