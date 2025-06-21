Жительнице Башкирии удалили огромную кисту яичника

В Аскинской больнице провели успешную операцию по удалению огромной кисты яичника. По информации Минздрава Башкирии, 38-летняя пациентка, страдала от сильных болей и врачи приняли решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.
Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на резкие боли в области живота. При обследовании выяснилось, что у нее была диагностирована киста левого яичника размером 11×8х11 см — внушительный размер для такого образования.
Первоначально операция была запланирована на более поздний срок, однако ухудшение состояния пациентки и возникновение интенсивного болевого синдрома вынудили врачей действовать незамедлительно. Операция была проведена успешно. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и постепенно идет на поправку.
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