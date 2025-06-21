В Минске проверили пляжи: вода безопасна, но лучше не купаться

Специалисты оценивали санитарную чистоту, состояние инфраструктуры, наличие мусорных контейнеров, информационных стендов и обустройство подъездных путей. Также проверяли туалеты, спортивные и детские площадки, кабины для переодевания, а также объекты торговли и проката.
По результатам лабораторного контроля воды в местах купания все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Ограничения на купание в Минске не вводились.
Тем временем ситуация в других регионах страны менее благополучная. На этой неделе в Беларуси проверено 872 пробы воды: 1 из них не прошла санитарно-химические нормативы, 11 — микробиологические.
Где запрещено купаться:
Гомель:
- пляж «Каскад озер-1» (ул. Каменщикова),
- пляж «Прудковский» (Центральный район),
- пляж «Новобелицкий» (Новобелицкий район).
Могилевский район:
- пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи.
Продолжают действовать ограничения:
- пляж на Днепре (ул. Правобереговая, Дубровно),
- пляж у Центра олимпийского резерва (Жлобин),
- пляж в парке «Приднепровский» (Жлобин).
Ограничения сняты:
- пляж № 9 Заславского водохранилища (Минск) — вода в норме.
Кроме того, синоптики предупреждают о приближении мощного циклона с ливнями, грозами и шквалистым ветром. После дождей возрастает риск бактериального загрязнения водоемов, что может представлять опасность для здоровья. Санитарные службы рекомендуют воздержаться от купания в ближайшие дни.