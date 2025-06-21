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В Минске проверили пляжи: вода безопасна, но лучше не купаться

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска на неделе проверила столичные пляжи.

Источник: Смартпресс

Специалисты оценивали санитарную чистоту, состояние инфраструктуры, наличие мусорных контейнеров, информационных стендов и обустройство подъездных путей. Также проверяли туалеты, спортивные и детские площадки, кабины для переодевания, а также объекты торговли и проката.

По результатам лабораторного контроля воды в местах купания все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Ограничения на купание в Минске не вводились.

Тем временем ситуация в других регионах страны менее благополучная. На этой неделе в Беларуси проверено 872 пробы воды: 1 из них не прошла санитарно-химические нормативы, 11 — микробиологические.

Где запрещено купаться:

Гомель:

  • пляж «Каскад озер-1» (ул. Каменщикова),
  • пляж «Прудковский» (Центральный район),
  • пляж «Новобелицкий» (Новобелицкий район).

Могилевский район:

  • пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи.

Продолжают действовать ограничения:

  • пляж на Днепре (ул. Правобереговая, Дубровно),
  • пляж у Центра олимпийского резерва (Жлобин),
  • пляж в парке «Приднепровский» (Жлобин).

Ограничения сняты:

  • пляж № 9 Заславского водохранилища (Минск) — вода в норме.

Кроме того, синоптики предупреждают о приближении мощного циклона с ливнями, грозами и шквалистым ветром. После дождей возрастает риск бактериального загрязнения водоемов, что может представлять опасность для здоровья. Санитарные службы рекомендуют воздержаться от купания в ближайшие дни.