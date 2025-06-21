В Минске проверили пляжи: вода безопасна, но лучше не купаться

Кроме того, синоптики предупреждают о приближении мощного циклона с ливнями, грозами и шквалистым ветром. После дождей возрастает риск бактериального загрязнения водоемов, что может представлять опасность для здоровья. Санитарные службы рекомендуют воздержаться от купания в ближайшие дни.