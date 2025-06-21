Психолог объяснила причины затяжных токсичных отношений у женщин

— Со стороны кажется, что мужчина просто унижает партнершу, а она бездействует. Но реальная картина гораздо сложнее, — поясняет специалист. — В таких отношениях присутствуют и хорошие моменты, подкрепленные социальными факторами. Женщина испытывает целую гамму чувств, а низкая самооценка и предыдущий травматичный опыт только усиливают эту связь.