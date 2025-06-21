Психолог объяснила причины затяжных токсичных отношений у женщин

Эмоциональная привязанность и сложный коктейль из позитивных и негативных моментов мешают женщинам разорвать абьюзивные отношения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Евгения Бородина.
— Со стороны кажется, что мужчина просто унижает партнершу, а она бездействует. Но реальная картина гораздо сложнее, — поясняет специалист. — В таких отношениях присутствуют и хорошие моменты, подкрепленные социальными факторами. Женщина испытывает целую гамму чувств, а низкая самооценка и предыдущий травматичный опыт только усиливают эту связь.
По словам психолога, критическую роль часто играют внешние обстоятельства. Многие сознательно или бессознательно соглашаются на ущемления из-за сложной жизненной ситуации. Чем дольше продолжается такая связь, тем труднее из нее вырваться — человек попадает в замкнутый круг психологического насилия.