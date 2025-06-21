Белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Берлине Вондроушовой

Поклонникам Соболенко не стоит расстраиваться этому поражению, ведь этот турнир проходит в преддверии Уимблдона и рассматривается в значительной степени как тренировочный. Тем более, что только-только Соболенко играла в финале «Ролан Гаррос». Если выкладываться по полной в каждом турнире, то больших побед не добиться.