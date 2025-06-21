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Белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Берлине Вондроушовой

Белоруска Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона-2023 в полуфинале турнира в Берлине.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине 164-й ракетке из Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Счет личных поединков стал — 4:4. Отметим, что Вондроушова — чемпионка Уимблдона-2023. Ранее Соболенко отмечала, что Маркета великолепно играет на травяном покрытии.

Поклонникам Соболенко не стоит расстраиваться этому поражению, ведь этот турнир проходит в преддверии Уимблдона и рассматривается в значительной степени как тренировочный. Тем более, что только-только Соболенко играла в финале «Ролан Гаррос». Если выкладываться по полной в каждом турнире, то больших побед не добиться.

Да и у Соболенко будет больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться к Уимблдону.

Ранее мы рассказали, что произошло после того, как Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четверной матчбол.