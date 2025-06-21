В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и туман

По данным Башгидромета, 22 июня прогнозируется облачность, а местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, постепенно переходя на северо-западный. Его скорость составит 5−10 м/с, а в течение дня порывы могут достигать 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов, а днем поднимется до +16−21 градусов. На отдельных участках дорог видимость может ухудшиться до 1−2 км из-за дождя, а утром туман может сократить видимость до 500−1000 метров.
В Уфе также прогнозируется облачность, кратковременные дожди с возможными грозами. Ночью температура составит +11−13 градусов, а днем поднимется до +18−20 градусов.
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