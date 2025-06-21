В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и туман

Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов, а днем поднимется до +16−21 градусов. На отдельных участках дорог видимость может ухудшиться до 1−2 км из-за дождя, а утром туман может сократить видимость до 500−1000 метров.