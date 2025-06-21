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Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать второго июня, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания “Город воинской славы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5−11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.