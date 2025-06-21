Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Кроме того, в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5−11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс.