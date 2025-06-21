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Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 22 по 24 июня

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня — с 22 по 24 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: pexels

Прогноз погоды по Астане

  • 22 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +25+27°.
  • 23 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +19+21°.
  • 24 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +30+32.
  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +35+37°.
  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +35+37°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +37+39°.