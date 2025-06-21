Транспортная компания в Ростове получила убыток в 260 млн рублей за два года

Также эксперты, собравшиеся на совещании, вновь указали на дефицит водителей общественного транспорта. По предварительной оценке, сейчас он составляет 50%. При этом уровень зарплат, считают перевозчики, на сегодняшний день уже не является основной причиной нехватки кадров — в последнее время оплату труда подняли до 150 тысяч рублей.