Транспортная компания в Ростове получила убыток в 260 млн рублей за два года

Обслуживающая в Ростове-на-Дону троллейбусные и трамвайные маршруты «Ростовская транспортная компания» зафиксировала убыток в 260 млн рублей за два года. Об этом сообщает портал donnews.ru со ссылкой на заместителя главы донской столицы по транспорту Владимира Иванова.
— Перевозчики, которые работают с автобусами, как-то выживают, хотя убытки у них тоже есть, но они в пределах погрешности. У перевозчиков с трамваями и троллейбусами ситуация совсем печальная, — цитируют ростовские журналисты Владимира Иванова.
По мнению чиновника, плата за проезд на маршрутах «слишком мала», и это сказывается на работе компании.
Комментарий по ситуации с тарифами на проезд также озвучил руководитель АТП «Дон-Авто» Олег Денисов. Специалист заявил, что перевозчик якобы не уйдет в минус, если стоимость билета будет составлять «не менее 60 рублей».
Также эксперты, собравшиеся на совещании, вновь указали на дефицит водителей общественного транспорта. По предварительной оценке, сейчас он составляет 50%. При этом уровень зарплат, считают перевозчики, на сегодняшний день уже не является основной причиной нехватки кадров — в последнее время оплату труда подняли до 150 тысяч рублей.
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