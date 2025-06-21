«Алроса» стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов

«Сегодняшнее событие будет безусловно влиять на корпоративную повестку — на то, как компании ставят цели по достижению углеродной нейтральности и как их достигают. Такие компании, как De Beers, Rio Tinto, и другие производители поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а “Алроса” уже этого достигла, перевернула рынок и установила новые стандарты», — прокомментировал партнер консалтинговой компании Kept, эксперт в области оценки ESG-стратегий и климатической повестки крупных компаний Игорь Коротецкий.