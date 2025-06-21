«Алроса» стала первой в отрасли с отрицательным углеродным следом алмазов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. «Алроса» стала первой в истории отрасли компанией, получившей международно признанное заключение об углеродной нейтральности ее алмазов и их отрицательном углеродном следе, сообщили РИА Новости в компании.
«Алроса» впервые в истории отрасли получила международно признанное заключение аудиторской компании TÜV AUSTRIA о верификации, подтверждающее углеродную нейтральность алмазов и их отрицательный углеродный след, который в 2024 году составил «отрицательные» 0,71 килограмм CO2-эквивалента на один карат", — рассказали в компании в кулуарах ПМЭФ.
Учитывая объем производства «Алросы» — порядка 30% мировой алмазодобычи — это может существенно повысить привлекательность природных бриллиантов во всем мире, отметили в компании.
Способность алмазоносной руды из месторождений «Алросы» в Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ из атмосферы в процессе производственной деятельности компании доказали исследования специалистов Центра инноваций и технологий «Алросы» совместно с учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и нескольких научно-исследовательских центров.
Исследования показали, что поглощение CO2 кимберлитом не имеет обратного эффекта: углерод естественным образом «запирается» в стабильной форме, предотвращающей его попадание обратно в атмосферу.
«В отличие от практики других компаний, декларирующих свою углеродную нейтральность, “Алроса” не использует для этого компенсирующие механизмы, в частности, покупку “зеленых сертификатов”, — подчеркнул генеральный директор компании Павел Маринычев.
При этом ключевое значение для эффективного поглощения имеет технологический цикл добычи, переработки и дальнейшего хранения переработанной руды в России, который существенно ускоряет процесс карбонизации — накопления кимберлитом углекислого газа и преобразования входящих в его состав минералов в природные карбонаты, добавили в компании.
«Сегодняшнее событие будет безусловно влиять на корпоративную повестку — на то, как компании ставят цели по достижению углеродной нейтральности и как их достигают. Такие компании, как De Beers, Rio Tinto, и другие производители поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а “Алроса” уже этого достигла, перевернула рынок и установила новые стандарты», — прокомментировал партнер консалтинговой компании Kept, эксперт в области оценки ESG-стратегий и климатической повестки крупных компаний Игорь Коротецкий.
«Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. «Алроса» занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают миллиард карат.
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