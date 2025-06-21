Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект «Не один на один»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила министерство внутренних дел РФ, представителя МВД РФ Ирину Волк и министра МВД РФ Владимира Колокольцева за помощь в реализации их совместного с RT проекта «Не один на один».
«Сегодня справляет свой семилетний юбилей наш проект “Не один на один”, в рамках которого мы вместе с МВД, за что огромное спасибо МВД и лично Ирине Волк, и, естественно, министру нашему Владимиру Колокольцеву, за то, что они помогают нам оперативно решать вопросы с получением российского гражданства русскими людьми, застрявшими за границей», — сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества «Знание», организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ.
Она рассказала, что проект помогает решать по-настоящему трагические истории, «когда наши военные, инженеры, ученые, служившие Советскому Союзу и работавшие в Советском Союзе, выполняя эти свои обязанности, отдавая долг своей родине, застряли на момент развала Советского Союза где-то в сопредельных республиках и вдруг оказались у нас здесь в России чужаками» и годами не могут оформить документы.
«Потому что, к сожалению, очень много людей, которым наплевать, которые видят только указивки, палочки, галочки, и не видят личность, и не в состоянии посмотреть в глаза, и не в состоянии почувствовать за палочками, галочками, закорючками фамилий чью-то боль, чью-то тоску по родине, чью-то тяжелую биографию», — добавила Симоньян.
Проекту RT и МВД «Не один на один», в рамках которого соотечественники получают помощь в приобретении российского гражданства, исполняется семь лет. Как указано на сайте проекта, «он был запущен после публикации серии материалов о бюрократических проволочках, с которыми пришлось столкнуться людям, желающим оформить документы». Через несколько месяцев работы проекта президент РФ Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики. Принятые в рамках этого документа указы существенно упростили процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.