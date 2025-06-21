Симоньян поблагодарила МВД за общий с RT проект «Не один на один»

«Сегодня справляет свой семилетний юбилей наш проект “Не один на один”, в рамках которого мы вместе с МВД, за что огромное спасибо МВД и лично Ирине Волк, и, естественно, министру нашему Владимиру Колокольцеву, за то, что они помогают нам оперативно решать вопросы с получением российского гражданства русскими людьми, застрявшими за границей», — сказала Симоньян в интервью Ольге Скабеевой. Интервью Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой состоялось на площадке мультимедийного центра общества «Знание», организованной совместно с российским военно-историческим обществом в ходе ПМЭФ.