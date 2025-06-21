Недостаток микроэлементов: могут ли смеси заменить грудное вскармливание

— Идея запретить рекламу смесей в роддомах на самом деле хорошая. Но есть риск того, что их запретят насовсем. А как быть мамам, у которых нет возможности кормить? Что делать, если малыш родился недоношенным? С другой стороны, есть целые банки, в которых можно заказать грудное молоко — проверенное, так что можно не беспокоиться, что ребенок чем-то от него заразится, — отметила эксперт.