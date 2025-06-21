Причиной смерти Валентины Талызиной стал рак

Юная Валентина хорошо училась в школе, особенно любила литературу и историю. Хотела поступить на исторический факультет, но не смогла сдать экзамены, из-за чего пошла в сельхозинститут на экономиста. Там она начала играть в студенческом театре. Через два года бросила учебу, уехала в Москву и поступила в ГИТИС. Окончила его в 1958 году и начала работать в Театре Моссовета, которому посвятила всю свою профессиональную жизнь.