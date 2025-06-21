Более половины клещей, исследованных в Прикамье, заражены боррелиозом

Пермякам вновь напоминают о мерах безопасности в лесу, на дачных участках и даже в частном секторе в городской черте. Граждан призывают носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и не забывать о самоосмотрах. Вакцина от клещевого энцефалита по-прежнему доступна во всех медицинских учреждениях края.