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Более половины клещей, исследованных в Прикамье, заражены боррелиозом

С начала сезона от укусов клещей в регионе пострадали уже более 18,6 тысячи граждан, в том числе 3,4 тысячи детей, сообщают в теруправлении Роспотребнадзора.

С начала сезона от укусов клещей в регионе пострадали уже более 18,6 тысячи граждан, в том числе 3,4 тысячи детей, сообщают в теруправлении Роспотребнадзора. Как показали лабораторные исследования, 52,3% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,9% — моноцитарным эрлихиозом, 1% — клещевым энцефалитом и 1,4% — гранулоцитарным анаплазмозом.

Пермякам вновь напоминают о мерах безопасности в лесу, на дачных участках и даже в частном секторе в городской черте. Граждан призывают носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и не забывать о самоосмотрах. Вакцина от клещевого энцефалита по-прежнему доступна во всех медицинских учреждениях края.