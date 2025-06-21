Боец из Башкирии принял роды у женщины под огнем снарядов

В зоне боевых действий на передовой, где каждый день — это борьба за жизнь, происходит множество невероятных историй. Одна из них принадлежит Вадиму Багаутдинову, бойцу с позывным «Лекарь» из Башкирии, который принял роды под огнем снарядов.