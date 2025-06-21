Боец из Башкирии принял роды у женщины под огнем снарядов

В зоне боевых действий на передовой, где каждый день — это борьба за жизнь, происходит множество невероятных историй. Одна из них принадлежит Вадиму Багаутдинову, бойцу с позывным «Лекарь» из Башкирии, который принял роды под огнем снарядов.
«Это нереально смелая история», — отмечает издание, добавляя, что подробности остаются неизвестными.
Боец был удостоен государственной награды «За спасение погибавших». Эта награда стала признанием его неоценимого вклада в спасение раненых во время боев в районе Сватово. Сейчас «Лекарь» находится в госпитале с ранениями, полученными от вражеского дрона. После лечения планирует вернуться в зону специальной военной операции.
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