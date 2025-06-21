Марат Хуснуллин на Сабантуе в Казани: «Татарстан — один из лидеров»

«Дорогие земляки, от души хочу всех поздравить с прекрасным праздником. Сабантуя давно перестал быть просто праздником по окончании весенне-полевых работ. Он стал символом татарской культуры, символом многонационального народа Татарстана, — сказал со сцены Хуснуллин. — Хочу сказать, что Татарстан сегодня — один из лидеров не только в нашей стране, но и по многим направлениям — лидер в мире».