Марат Хуснуллин на Сабантуе в Казани: «Татарстан — один из лидеров»

После своей работы на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил Казань. Он не случайно выбрал для своего визита 21 июня. Именно в этот день в столице Татарстана с размахом отмечают татарский национальный праздник Сабантуй. Одной из его площадок стала березовая роща поселка Мирный. Ее Марат Хуснуллин и посетил в первую очередь.
«Дорогие земляки, от души хочу всех поздравить с прекрасным праздником. Сабантуя давно перестал быть просто праздником по окончании весенне-полевых работ. Он стал символом татарской культуры, символом многонационального народа Татарстана, — сказал со сцены Хуснуллин. — Хочу сказать, что Татарстан сегодня — один из лидеров не только в нашей стране, но и по многим направлениям — лидер в мире».