Жасмин готовит коляску внуку: какие звездные семьи ждут пополнения

18 июня День рождения детской коляски. А у звезд вновь беби-бум. Так, 17 июня стало известно, что певица Жасмин впервые станет бабушкой. Узнаем, в каких еще звездных семьях ожидается пополнение.
Ждет с нетерпением.
Певица Жасмин призналась, что о необходимости завести детей сыну она говорила уже давно:
— Я каждый день била в «колокола» детям. Мне кажется, они от меня уже устали в какой-то момент.
Жасмин добавила, что пол ребенка пока неизвестен:
— Дети об этом еще не сообщили, все держат в секрете. Когда у Евочки чуть подрастет животик, мы обязательно сделаем красивую фотосессию и гендер-пати (вечеринка, в ходе которой пара объявляет пол будущего ребенка. — «ВМ») — тогда все и узнаем.
Сын артистки женат на бывшей фигуристке Еве Хачатурян. Жасмин о ней тепло отзывается и дружит с ее матерью Вероникой.
О вкусах мам не спорят.
Еще в одной звездной семье ожидается пополнение. Блогер и телеведущая Ида Галич беременна от бизнесмена Олега Ледвича. Пол ребенка пара не скрывает — родится дочь. Судя по всему, сложностей в ходе беременности Ида особо не испытывает, но у нее появились весьма странные предпочтения… Галич безумно нравится запах… собак. На одной из съемок звезда попросила привезти жениха (пара еще не расписана) «влажную чуть собаку». Возлюбленный телеведущей каприз исполнил. Но этого ей не хватило. В соцсетях Ида рассказала, что однажды подошла к прохожему собачнику и попросила сначала погладить, а потом и понюхать его питомца. Теперь поклонники готовы тоже угодить беременной звезде — привезти ей своих хвостатых друзей.
Тянет на сладкое.
В семье фигуристов Макара Игнатова и Александры Трусовой скоро появится ребенок. Пара сыграла свадьбу в августе 2024 года. Александра рассказывает, что во время беременности у нее не появилось необычных привычек. Однако порой хочется чем-нибудь перекусить в темное время суток.
— Максимум два раза приходилось бегать за арбузом ночью, — сказал Макар.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Екатерина Трофимова, кандидат биологических наук, директор Центра психологии:
— Образ жизни, поведение звезд оказывают влияние на людей. Поэтому трансляция семейных ценностей может стать стимулом к рождению детей среди поклонников. Звезды показывают, что дети дают им много радости и энергии, а это, в свою очередь, положительно влияет на рабочие дела и самореализацию.
АИСТ ПРИНЕС НАСЛЕДНИКА.
Добро пожаловать на планету.
Актер Александр Петров 6 апреля впервые стал отцом. 24-летняя Виктория Антонова родила ему сына.
— Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю, — написал у себя в соцсетях Александр Петров.
Теперь нас трое.
У певицы Мари Краймбрери и блогера Давы (Давид Манукян) 19 мая родилась дочь. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсетях.
— Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного, — написала певица.
Имя наследницы звездная пара пока не раскрывает.
Сделала подарок маме.
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна 2 апреля родила сына. Мальчика назвали Марселем. К сожалению, звездная бабушка не увидела внука. Она ушла из жизни 24 мая 2024 года. Однако Марсель появился на свет в канун дня рождения Анастасии — 3 апреля ей исполнилось бы 54 года.
Психбольница, наркотики, анорексия и смерть: тяжелые судьбы детей российских звезд.
— Я сделала подарок мамочке на день рождения. Теперь она его ангел-хранитель, — говорила Анна Заворотнюк.
Однако спустя более 30 лет с момента смерти певца Фредди Меркьюри выяснилось, что у него есть тайная дочь, о которой знали только самые близкие люди. Что известно о дочери лидера Queen, почему о ней узнали лишь сейчас и какие еще «тайные дети» могут быть у мировых звезд — в материале «Вечерней Москвы».