Жасмин готовит коляску внуку: какие звездные семьи ждут пополнения

Еще в одной звездной семье ожидается пополнение. Блогер и телеведущая Ида Галич беременна от бизнесмена Олега Ледвича. Пол ребенка пара не скрывает — родится дочь. Судя по всему, сложностей в ходе беременности Ида особо не испытывает, но у нее появились весьма странные предпочтения… Галич безумно нравится запах… собак. На одной из съемок звезда попросила привезти жениха (пара еще не расписана) «влажную чуть собаку». Возлюбленный телеведущей каприз исполнил. Но этого ей не хватило. В соцсетях Ида рассказала, что однажды подошла к прохожему собачнику и попросила сначала погладить, а потом и понюхать его питомца. Теперь поклонники готовы тоже угодить беременной звезде — привезти ей своих хвостатых друзей.