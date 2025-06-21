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Пост главы Зерноградского района Ростовской области занял Дмитрий Репка

Депутаты утвердили в должности главу Зерноградского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Репка занял должность главы Зерноградского района Ростовской области. Решение утвердили 20 июня на заседании местного собрания депутатов. Об этом говорится на сайте районной администрации.

Напомним, в мае кандидатуру чиновника согласовали на пост исполняющего обязанности главы района. Еще раньше Дмитрий Репка был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Добавим, предыдущий глава Зерноградского района Василий Панасенко ушел в отставку в марте 2025 года в связи с истечением срока контракта. Он возглавлял район с 2015 года.

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