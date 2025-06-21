Пост главы Зерноградского района Ростовской области занял Дмитрий Репка

Дмитрий Репка занял должность главы Зерноградского района Ростовской области. Решение утвердили 20 июня на заседании местного собрания депутатов. Об этом говорится на сайте районной администрации.
Напомним, в мае кандидатуру чиновника согласовали на пост исполняющего обязанности главы района. Еще раньше Дмитрий Репка был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Добавим, предыдущий глава Зерноградского района Василий Панасенко ушел в отставку в марте 2025 года в связи с истечением срока контракта. Он возглавлял район с 2015 года.
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