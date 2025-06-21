На ПМЭФ обсудили вклад биотехнологий в развитие человечества

«Мы стремимся получить белок, который синтезируют так называемые метилотрофные бактерии, потребляющие различные виды углеводородов, например газ… Мы вместе с нашими партнерами построили установку, которая позволяет получить метилотрофный белок. Сегодня мы уже умеем его нарабатывать и кормить аквакультуру. Завтра мы хотим научиться кормить животных. Послезавтра, и у нас в России такие исследования ведутся, эта технология позволит получать белок для того, чтобы мы смогли заместить растительный и животный белок в питании, не используя пашню», — сообщил Авдеенко.