В Казани временно закрыты для купания четыре пляжа

По результатам проверок, проведённых Роспотребнадзором, вода на пляжах «Комсомольский», «Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не соответствует гигиеническим нормам. Причиной стали отклонения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Администрациям районов и ответственным лицам направлены предписания установить предупреждающие знаки, запрещающие купание.
В ведомстве озвучили и названия пляжей, где отдых безопасен:
— городской пляж «Кама» (Нижнекамский район);
— зона отдыха «Пляж» (Альметьевск);
— пляж парка «Кондурча» (Нурлат);
— пляж микрорайона Заинск-2 (Заинск);
— пляжный комплекс «Нократ» (Мамадыш);
— пляж «Лето» (Камское Устье).
Хотим обратить внимание граждан на то, что купание в водоёмах, где качество воды не соответствует нормам, может стать причиной заражения инфекционными болезнями.