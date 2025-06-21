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В Казани временно закрыты для купания четыре пляжа

В Казани временно закрыты для купания четыре пляжа, включая озеро Лебяжье.

Источник: АиФ

По результатам проверок, проведённых Роспотребнадзором, вода на пляжах «Комсомольский», «Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не соответствует гигиеническим нормам. Причиной стали отклонения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Администрациям районов и ответственным лицам направлены предписания установить предупреждающие знаки, запрещающие купание.

В ведомстве озвучили и названия пляжей, где отдых безопасен:

— городской пляж «Кама» (Нижнекамский район);

— зона отдыха «Пляж» (Альметьевск);

— пляж парка «Кондурча» (Нурлат);

— пляж микрорайона Заинск-2 (Заинск);

— пляжный комплекс «Нократ» (Мамадыш);

— пляж «Лето» (Камское Устье).

Хотим обратить внимание граждан на то, что купание в водоёмах, где качество воды не соответствует нормам, может стать причиной заражения инфекционными болезнями.