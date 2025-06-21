Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях

«Решить вопросы с документами, с языком, с работой. И этот сервис сопроводительный, он как раз помогает им без стресса это сделать. То есть работа начинается еще до того, как они сюда приехали. Не как снег на голову, а идет объяснение и контакт, пока они еще там находятся. Потому что людям надо понять, что такое вид на жительство, а как вещи привезти, а на чем, контейнер, а задекларировать, а какой налог будет, а где я буду жить, какая возможность получить образование, язык, а что с детьми будет. Вот эта вот дорожная карта — это непростой механизм, немногие регионы ее научились реализовывать», — рассказал Авдеев.