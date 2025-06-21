Авдеев рассказал о переехавших во владимирский Доброград иностранных семьях

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Более 20 иностранных семей переехали жить в Доброград Владимирской области, на базе которого действует специальная программа, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Авдеев.
«Если я не ошибаюсь, в Доброграде сейчас уже либо получают гражданство, либо переехали физически, но пока еще оформляют документы более 20 семей. По-моему, в проработке больше 60», — отметил Авдеев.
Он уточнил, что это жители, в частности, Прибалтики, Франции, Канады, Германии, среди них есть не только носители русского языка. На базе Доброграда действует «программа, которая помогает новым соотечественникам бесшовно перебраться».
«Решить вопросы с документами, с языком, с работой. И этот сервис сопроводительный, он как раз помогает им без стресса это сделать. То есть работа начинается еще до того, как они сюда приехали. Не как снег на голову, а идет объяснение и контакт, пока они еще там находятся. Потому что людям надо понять, что такое вид на жительство, а как вещи привезти, а на чем, контейнер, а задекларировать, а какой налог будет, а где я буду жить, какая возможность получить образование, язык, а что с детьми будет. Вот эта вот дорожная карта — это непростой механизм, немногие регионы ее научились реализовывать», — рассказал Авдеев.
Как указано на сайте администрации Ковровского района, поселок Доброград — это новый населенный пункт Владимирской области, в котором создается комфортная среда для жизни современного человека, его самореализации и ведения эффективного бизнеса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.