У игрока ФК «Ростов» Умара Сако родился сын

Игрок ФК «Ростов» Умар Сако стал отцом в третий раз. Эту радостную новость подтвердили в пресс-службе футбольного клуба.
Фанта, супруга Умара, родила мальчика. Малыш появился на свет в ростовской ЦГБ.
Первый ребенок в семье Умара Сако родился в Африке, второй — в Болгарии, а третий — в России.
Напомним, защитник ФК «Ростов» начинал свою карьеру на родине в Кот-д’Ивуаре. Играл за «Денгеле», «АСЕК Мимозас» (Кот-д’Ивуар), «Аль-Харитиях» (Катар), «Берое» (Болгария), ЛАСК (Австрия) и болгарский клуб «Арда».
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